В Одесі атакою сильно понівечений енергооб'єкт (фото)

Внаслідок атаки російських безпілотників по Одесі в ніч на 19 січня значні пошкодження отримав енергетичний об'єкт ДТЕК. У компанії показали фото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як розповіли у ДТЕК, через обстріли без електропостачання наразі в регіоні залишаються 30,8 тисячі родин. Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.
Енергетики працюють на місці, розбирають завали та готуються до ремонтних робіт.
"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки", - йдеться у повідомленні.
Також у компанії показали сильно пошкоджену підстанцію після ударів.
Фото: вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одеси (t.me/dtek_ua)
Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі під ударом ворожих дронів опинилися об'єкти житлової, енергетичної та газової інфраструктури. Травмувалася одна людина.
За даними ОВА, безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Зазнали пошкоджень дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт. Також зазнали ушкоджень об’єкти критичної інфраструктури.
Росія систематично атакує енергетичні об’єкти Одеси та області.
Так, 18 січня південь області піддався удару ворожими дронами, було пошкоджено енергетику, на місці працюють рятувальники та профільні служби.
Крім того, в ніч на 17 січня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту, спричинивши пожежу та пошкодження будівлі й автотранспорту. До робіт залучали 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.
Раніше, 13 січня, атаки дронів по Одесі пошкодили енергооб’єкти, багатоквартирні будинки та соціальні об’єкти, зокрема лікарню, дитсадок, луна-парк, фітнес-центр та приватний транспорт.
Днем раніше обстріли спричинили перебої з електропостачанням і руйнування будинку, тоді без світла залишилися понад 30 тисяч родин в області.