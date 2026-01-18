ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ атакувала південь Одещини дронами: сталася пожежа на енергооб’єкті (фото)

Україна, Неділя 18 січня 2026 08:59
РФ атакувала південь Одещини дронами: сталася пожежа на енергооб’єкті (фото) Фото: наслідки ударів РФ по Одеській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Напередодні в Одесі лунала повітряна тривога, проте загрози безпосередньо для міста не було. Водночас уночі війська РФ атакували південь Одеської області ударними дронами, там пошкоджено енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську та обласну військові адміністрації.

Атака дронів на південь області: пожежа на обʼєкті енергетики

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі ворог знову атакував південь регіону ударними безпілотниками.

Фото: наслідки ударів РФ по Одеській області (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок влучань:

  • виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури,
  • пошкоджено виробничу будівлю та майно підприємства.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, на місці продовжують працювати профільні служби.

Ситуація в Одесі

Як повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, загалом ніч у місті минула спокійно.

Разом із тим енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводять невідкладні ремонтні роботи. У зв’язку з цим сьогодні з 10:00 до 16:00 буде відсутнє електропостачання у житловому масиві Лузанівка та в частині Пересипського району.

Через знеструмлення насосних станцій у цей період:

  • не буде водопостачання,
  • можливі перебої з опаленням.

Мешканців закликали заздалегідь зробити запас води.

Нагадаємо, за даними Повітряих сил, цієї ночі Росія атакувала Україну 201 ударним дроном з різних напрямків. Станом на 08:00 силам ППО вдалося збити 167 ворожих безпілотників.

