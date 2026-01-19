В Одессе атакой сильно изуродован энергообъект (фото)

В результате атаки российских беспилотников по Одессе в ночь на 19 января значительные повреждения получил энергетический объект ДТЭК. В компании показали фото.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как рассказали в ДТЭК, из-за обстрелов без электроснабжения сейчас в регионе остаются 30,8 тысячи семей. Разрушения значительные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.
Энергетики работают на месте, разбирают завалы и готовятся к ремонтным работам.
"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома", - говорится в сообщении.
Также в компании показали сильно поврежденную подстанцию после ударов.
Фото: ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одессы (t.me/dtek_ua)
Напомним, сегодня ночью в Одессе под ударом вражеских дронов оказались объекты жилой, энергетической и газовой инфраструктуры. Травмировался один человек.
По данным ОВА, беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Получили повреждения две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт. Также получили повреждения объекты критической инфраструктуры.
Россия систематически атакует энергетические объекты Одессы и области.
Так, 18 января юг области подвергся удару вражескими дронами, была повреждена энергетика, на месте работают спасатели и профильные службы.
Кроме того, в ночь на 17 января российские войска нанесли удар по энергетическому объекту, вызвав пожар и повреждения здания и автотранспорта. К работам привлекали 10 единиц техники и более 30 спасателей.
Ранее, 13 января, атаки дронов по Одессе повредили энергообъекты, многоквартирные дома и социальные объекты, в частности больницу, детсад, луна-парк, фитнес-центр и частный транспорт.
Днем ранее обстрелы вызвали перебои с электроснабжением и разрушения дома, тогда без света остались более 30 тысяч семей в области.