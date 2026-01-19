В Одессе атакой сильно изуродован энергообъект (фото)

В результате атаки российских беспилотников по Одессе в ночь на 19 января значительные повреждения получил энергетический объект ДТЭК. В компании показали фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как рассказали в ДТЭК, из-за обстрелов без электроснабжения сейчас в регионе остаются 30,8 тысячи семей. Разрушения значительные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Энергетики работают на месте, разбирают завалы и готовятся к ремонтным работам.

"Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы дать тепло и воду в дома", - говорится в сообщении.

Также в компании показали сильно поврежденную подстанцию после ударов.

Фото: ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одессы (t.me/dtek_ua)