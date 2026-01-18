В Одесі арештували працівників ТЦК через викрадення чоловіка і вимагання

Нагадаємо, що ДБР разом із СБУ та Держприкордонслужбою викрило двох військовослужбовців ТЦК на Прикарпатті, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з вересня 2025 року. Її організаторами виявилися два сержанти одного з районних територіальних центрів комплектування Івано-Франківської області.

Раніше в ДБР також повідомляли про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК у Волинській області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку.

Крім того, ще один корупційний епізод зафіксували в Рівному. Там посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У разі відмови він погрожував штучно ускладнити або заблокувати оформлення необхідних документів.