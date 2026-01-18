UA

В Одесі арештували працівників ТЦК через викрадення чоловіка і вимагання

Фото: в Одесі суд заарештував трьох працівників ТЦК (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В Одесі суд заарештував трьох працівників ТЦК та члена громадської організації. За даними слідства, вони вимагали хабар за "вирішення питання" з мобілізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського районного суду Одеси.

Одеський суд обрав запобіжний захід для чотирьох підозрюваних - трьох співробітників ТЦК та СП і представника громадської організації.

Суд постановив взяти їх під варту без права внесення застави.

За версією слідства, під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі міста підозрювані незаконно позбавили волі чоловіка. Використовуючи фізичний примус, його силоміць посадили до автобуса та близько години возили містом.

Паралельно з цим фігуранти вимагали у потерпілого 6 000 доларів. За ці гроші вони обіцяли не доставляти чоловіка до районного ТЦК та "вирішити питання" з мобілізацією.

 Фото: в Одесі суд заарештував трьох працівників ТЦК (facebook.com/odkievskiysud)

 

Нагадаємо, що ДБР разом із СБУ та Держприкордонслужбою викрило двох військовослужбовців ТЦК на Прикарпатті, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з вересня 2025 року. Її організаторами виявилися два сержанти одного з районних територіальних центрів комплектування Івано-Франківської області.

Раніше в ДБР також повідомляли про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК у Волинській області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних із розшуку.

Крім того, ще один корупційний епізод зафіксували в Рівному. Там посадовець ТЦК вимагав гроші у чоловіків, які мали законні підстави для відстрочки від мобілізації. У разі відмови він погрожував штучно ускладнити або заблокувати оформлення необхідних документів.

