RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Одессе арестовали работников ТЦК из-за похищения мужчины и вымогательства

Фото: в Одессе суд арестовал трех работников ТЦК (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В Одессе суд арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку за "решение вопроса" с мобилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского районного суда Одессы.

Одесский суд избрал меру пресечения для четырех подозреваемых - трех сотрудников ТЦК и СП и представителя общественной организации.

Суд постановил взять их под стражу без права внесения залога.

По версии следствия, во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе города подозреваемые незаконно лишили свободы мужчину. Используя физическое принуждение, его силой посадили в автобус и около часа возили по городу.

Параллельно с этим фигуранты требовали у потерпевшего 6 000 долларов. За эти деньги они обещали не доставлять мужчину в районный ТЦК и "решить вопрос" с мобилизацией.

Фото: в Одессе суд арестовал трех работников ТЦК (facebook.com/odkievskiysud)

 

 

Напомним, что ГБР вместе с СБУ и Госпогранслужбой разоблачило двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.

По данным следствия, схема действовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организаторами оказались два сержанта одного из районных территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области.

Ранее в ГБР также сообщали о разоблачении исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК в Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

Кроме того, еще один коррупционный эпизод зафиксировали в Ровно. Там чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал искусственно усложнить или заблокировать оформление необходимых документов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаТЦКСудВзяткаЗадержание