В Одессе арестовали работников ТЦК из-за похищения мужчины и вымогательства

В Одессе суд арестовал трех работников ТЦК и члена общественной организации. По данным следствия, они требовали взятку за "решение вопроса" с мобилизацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского районного суда Одессы.
Одесский суд избрал меру пресечения для четырех подозреваемых - трех сотрудников ТЦК и СП и представителя общественной организации.
Суд постановил взять их под стражу без права внесения залога.
По версии следствия, во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе города подозреваемые незаконно лишили свободы мужчину. Используя физическое принуждение, его силой посадили в автобус и около часа возили по городу.
Параллельно с этим фигуранты требовали у потерпевшего 6 000 долларов. За эти деньги они обещали не доставлять мужчину в районный ТЦК и "решить вопрос" с мобилизацией.
Напомним, что ГБР вместе с СБУ и Госпогранслужбой разоблачило двух военнослужащих ТЦК на Прикарпатье, которые организовали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию.
По данным следствия, схема действовала как минимум с сентября 2025 года. Ее организаторами оказались два сержанта одного из районных территориальных центров комплектования Ивано-Франковской области.
Ранее в ГБР также сообщали о разоблачении исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК в Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.
Кроме того, еще один коррупционный эпизод зафиксировали в Ровно. Там чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал искусственно усложнить или заблокировать оформление необходимых документов.