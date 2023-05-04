В Одессе 3 дрона ударили по общежитиям, пожар ликвидирован
Российские оккупанты этой ночью атаковали Одессу, выпустив по городу 15 дронов типа "Шахед". В результате действий украинских защитников 12 из вражеских беспилотников были уничтожены, однако 3 БПЛА ударили по общежитиям одного из учебных заведений.
Об этом 4 мая передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".
"По Одессе ночью враг направил атаку 15 Shahed-131/136", - говорится в сообщении.
12 дронов противника сбили бойцы Сил противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.
"3 дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - рассказали военные.
Также в ОК "Юг" показали фото обломков вражеских беспилотников с названием "Герань" - так РФ обычно маркирует иранские "Шахеды". На них на хвостовиках были надписи "Zа Москву" и "Zа Кремль".
"На хвостовиках дронов "сакрально" отмечена причина атаки", - говорится в публикации.
Такие "послания" были написаны россиянами на дронах, которые использовали для ночной атаки Одессы 4 мая (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)
Ранее сообщалось, что во время нынешней ночной атаки по Киеву все ракеты и дроны российских оккупантов были уничтожены силами ПВО ВСУ.
Напомним, в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Так, взрывы звучали в Запорожье, Краматорске, Славянске, Одессе и Киеве - в столице сообщали о работе ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.