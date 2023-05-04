В Одессе 3 дрона ударили по общежитиям, пожар ликвидирован

Российские оккупанты этой ночью атаковали Одессу, выпустив по городу 15 дронов типа "Шахед". В результате действий украинских защитников 12 из вражеских беспилотников были уничтожены, однако 3 БПЛА ударили по общежитиям одного из учебных заведений.

Об этом 4 мая передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Юг".