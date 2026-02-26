ua en ru
Ухилянт допомагав окупантам "пробиватись" до Куп'янська: СБУ викрила агента РФ

Харківська область, Четвер 26 лютого 2026 11:44
Ухилянт допомагав окупантам "пробиватись" до Куп'янська: СБУ викрила агента РФ Фото: СБУ викрила агента, який готував для РФ координати позицій Сил оборони (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України затримала на Харківщині російського агента, який збирав координати для ракетно-бомбових атак окупантів на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.

Згідно з даними розслідування, росіяни мали намір використати розвіддані коригувальника для підготовки нових спроб наступу на райцентр.

Агентом ворога виявився 49-річний харків’янин, який ховався від мобілізації у будинку своїх батьків у Чугуївському районі. Росіяни завербували його, коли зловмисник шукав у соцмережах способи втечі до РФ, і запропонували йому співпрацю в обмін на "евакуацію".

Фігурант погодився на пропозицію та почав обходити прифронтову місцевість для виявлення позицій Сил оборони. Крім того, на подвір’ї приватного будинку своїх батьків він обладнав спостережний пункт, з якого фіксував час та напрямки роботи української артилерії.

Ухилянт допомагав окупантам &quot;пробиватись&quot; до Куп'янська: СБУ викрила агента РФФото: затриманий російський агент (t.me/SBUkr)

Ухилянт допомагав окупантам &quot;пробиватись&quot; до Куп'янська: СБУ викрила агента РФФото: листування російського агента з окупантами (t.me/SBUkr)

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.

Затримання інших ворожих агентів

Нагадаємо, у Кропивницькому правоохоронці затримали неповнолітню, яку підозрюють у коригуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними слідства, вона планувала встановити на території Кропивницької ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг.

Крім того, раніше суд виніс вирок агенту РФ, який намагався скоригувати атаку дронів по енергетичних об’єктах Рівненської АЕС. За інформацією слідства, він встановлював GPS-трекери на високовольтних лініях електропередач, за що був засуджений до 15 років позбавлення волі.

