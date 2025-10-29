ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Усе ліжко в грошах. На Закарпатті працівник ТЦК допомагав тікати чоловікам, - ДБР

Закарпаття, Середа 29 жовтня 2025 16:59
UA EN RU
Усе ліжко в грошах. На Закарпатті працівник ТЦК допомагав тікати чоловікам, - ДБР Фото: на Закарпатті працівник ТЦК за гроші допомагав призовникам втікати з військкомату (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті працівник ТЦК допомагав призовникам втікати з центру комплектування за 3-4 тисячі доларів. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як встановило слідство, чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, працівник військкомату потайки виводив за межі установи.

Вартість такої послуги становила 3-4 тисячі доларів, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних.

За 4-5 тисяч доларів він також "допомагав" військовим, які щойно повернулися із СЗЧ, знову втікати із батальйону резерву.

Ба більше, під час приватних розмов із бійцями він сам схиляв їх до повторної втечі. Фігурант запевняв "клієнтів", що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів. Там на втікачів мав чекати його знайомий, який власним автомобілем доставить їх у безпечні локації.

За такою схемою місце несення служби залишили щонайменше п'ятеро військовослужбовців.

Фото: на Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який за гроші допомагав призовникам втікати з військкомату (dbr.gov.ua)

Працівники ДБР затримали інструктора у лютому 2025 року під час отримання 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям.

Обвинуваченого судитимуть за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до 8 років позбавленням волі.

Схеми ухилення від мобілізації

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі військовий ТЦК безпідставно знімав придатних до служби родичів і знайомих з військового обліку через "Оберіг".

Також ми писали про ліквідацію ще однієї схеми ухилення від мобілізації в Одеській області. Там затримали керівника МСЕК та двох співробітників. Вони займались підробкою медичних довідок.

Окрім того, правоохоронці провели понад 60 обшуків у справах щодо ухиляння від служби в армії. Підозри отримали майже 30 осіб, серед них і військові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття ТЦК Призов до армії Мобілізація в Україні
Новини
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Нічна атака в Криму: СБУ знищила "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС, - джерела
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні