На Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК": в СБУ розкрили деталі схеми

Одеська область, Четвер 25 вересня 2025 13:45
UA EN RU
На Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК": в СБУ розкрили деталі схеми Фото: на Одещині затримали керівництво "оновленої МСЕК" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Ліквідовано ще одну схему ухилення від мобілізації в Одеській області та затримано керівника МСЕК та двох співробітників. Вони займались підробкою медичних довідок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі схеми

Як пояснили в СБУ, йдеться про затримання керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками.

"За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності", - розповіли у відомстві.

Для "штампування" підроблених документів організатор залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

Слідством задокументовано, що фігуранти отримали "замовлення" щонайменше від півсотні клієнтів, які хотіли уникнути призову або звільнитися зі служби.

Усі троє були затримані "на гарячому" під час отримання чергового хабаря за фейкові меддовідки. Під час обшуків у них вилучили чорнові записи, особові справи призовників та смартфони із доказами незаконної діяльності.

Що загрожує

Керівництву МСЕК повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: в Одеській області затримали керівника МСЕК та двох співробітників (t.me/SBUkr)

Що відомо про ліквідацію МСЕК

Нагадаємо, після низки корупційних скандалів в Україні ухвалили рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Ще наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який набрав чинності з 1 січня 2025 року. Відтепер замість старої системи запрацювали експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування людини.

Їх формуватимуть із практикуючих лікарів, а розташовані вони у кластерних та надкластерних лікарнях.

Як Міністерство оборони оновило правила проведення військово-лікарської комісії (ВЛК) в Україні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А про те, куди поділися справи МСЕК та як тепер знайти свої документи - можна ознайомитися в окремому матеріалі.

