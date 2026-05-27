Сильний дим, під ударом "Нова пошта", магазин та будинки: ворог атакував Одещину

14:08 27.05.2026 Ср
2 хв
Всі відповідні служби вже працюють на місці прильоту
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на місці ворожого удару спалахнула пожежа (Getty Images)

В середу, 27 травня, російські окупанти вдарили по Одещині дронами. Пошкоджені будинки та відділення "Нової пошти", є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також: Навколо Одеси будують кругову оборону: військові пояснили мету

"Ворог цілеспрямовано атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру нашого регіону. В Одеському районі внаслідок влучання ворожого дрона пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Загорілися кілька приватних автомобілей", - розповів він.

Кіпер зазначив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу: двоє чоловіків та дві жінки віком від 38 до 65 років. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, інші - у стані середнього ступеня тяжкості.

Екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки атаки, постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Фото: наслідки ворожого удару по Одещині (t.me/odeskaODA)

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин країни-агресорки проти цивільного населення. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Оновлено о 14:43

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одеському району збільшилась до пʼяти.

Нагадаємо, ввечері 25 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по Одесі. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пошкодження, постраждали люди, відомо про жертву.

В ніч на 24 травня внаслідок ворожого обстрілу в Одесі було зруйновано кілька будинків і квартир, що спричинило пожежу. В результаті ворожого удару понад десяток людей отримали поранення.

Крім того, у ніч на 20 травня російські війська здійснили черговий масований обстріл цивільної інфраструктури України. Під атакою опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина - окупанти завдали ударів одночасно по кількох напрямках.

