Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сильный дым, под ударом "Новая почта", магазин и дома: враг атаковал Одесскую область

14:08 27.05.2026 Ср
2 мин
Все соответствующие службы уже работают на месте прилета
aimg Валерий Ульяненко
Фото: на месте вражеского удара вспыхнул пожар (Getty Images)

В среду, 27 мая, российские оккупанты ударили по Одесской области дронами. Повреждены дома и отделения "Новой почты", есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Читайте также: Вокруг Одессы строят круговую оборону: военные объяснили цель

"Враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона. В Одесском районе в результате попадания вражеского дрона повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей", - рассказал он.

Кипер отметил, что сейчас известно о четырех пострадавших в результате вражеского обстрела: двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие - в состоянии средней степени тяжести.

Экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки, пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Фото: последствия вражеского удара по Одесской области (t.me/odeskaODA)

Правоохранители документируют очередное военное преступление страны-агрессора против гражданского населения. Информация о последствиях атаки уточняется.

Обновлено в 14:43

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Одесскому району увеличилось до пяти.

Напомним, вечером 25 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Одессе. В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения, пострадали люди, известно о жертве.

В ночь на 24 мая в результате вражеского обстрела в Одессе было разрушено несколько домов и квартир, что привело к пожару. В результате вражеского удара более десятка человек получили ранения.

Кроме того, в ночь на 20 мая российские войска осуществили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. Под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.

Российская ФедерацияОдессаНова поштаВойна в УкраинеДрони