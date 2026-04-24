Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти

07:02 24.04.2026 Пт
2 хв
Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 особам
aimg Юлія Маловічко
Фото: рятувальник ДСНС на виклиці в Одесі (ДСНС України Facebook)

Внаслідок нічого обстрілу Одеси окупантами двоє осіб загинули, а понад 10 отримали поранення. Серед постраждалих є діти, яким психологи надали допомогу після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Рятувальники уточнили, що внаслідок влучання РФ у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. У цьому випадку постраждало шестеро осіб.

Також ворогом було зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Тут постраждалих нарахували семеро осіб.

Ще Служба надзвичайних ситуацій повідомила про ворожий дрон, який поцілив у 2-поверховий будинок.

"На жаль, дві людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі", - написали у повідомленні рятувальники.

Фото: наслідки влучання ворожих дронів в Одесі (ДСНС України)

Ще відомо, що психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (із них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Загалом внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на п'ятницю загинули 2 людини. Як уточнив глава Одеської МВА Сергій Лисак, мова йде про подружжя - обом було по 75 років.

Ще 15 людей отримали поранення в результаті обстрілу, вісім із них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків ворожого удару досі триває, інформація уточнюється.
На місцях НП працюють понад 140 рятувальників.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що ВМС України зафіксували рух ворожого морського безпілотного катера, який прямував у бік одного з портових об'єктів Одеси.

Також РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 14 квітня окупанти завдали масованого удару дронами по південній частині Одеської області, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура та цивільні об'єкти.

"Було б корисно": Трамп про можливий візит Путіна на саміт G20
"Було б корисно": Трамп про можливий візит Путіна на саміт G20
