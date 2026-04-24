Нічний обстріл Одеси: двоє загиблих та понад 10 поранених, серед яких діти

Внаслідок нічого обстрілу Одеси окупантами двоє осіб загинули, а понад 10 отримали поранення. Серед постраждалих є діти, яким психологи надали допомогу після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

Рятувальники уточнили, що внаслідок влучання РФ у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. У цьому випадку постраждало шестеро осіб.

Також ворогом було зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Тут постраждалих нарахували семеро осіб.

Ще Служба надзвичайних ситуацій повідомила про ворожий дрон, який поцілив у 2-поверховий будинок.

"На жаль, дві людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі", - написали у повідомленні рятувальники.

Фото: наслідки влучання ворожих дронів в Одесі (ДСНС України)

Ще відомо, що психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (із них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Загалом внаслідок російської атаки на Одесу в ніч на п'ятницю загинули 2 людини. Як уточнив глава Одеської МВА Сергій Лисак, мова йде про подружжя - обом було по 75 років.

Ще 15 людей отримали поранення в результаті обстрілу, вісім із них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Ліквідація наслідків ворожого удару досі триває, інформація уточнюється.

На місцях НП працюють понад 140 рятувальників.