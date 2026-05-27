Головна » Новини » Війна в Україні

The Economist пише про підготовку України до 2-3 років війни: що каже джерело РБК-Україна

12:24 27.05.2026 Ср
Чи підтверджують в Україні твердження The Economist?
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: українські військові (Getty Images)
The Economist пише, що Україна готується воювати ще 2-3 роки. Втім джерела РБК-Україна таку інформацію не підтверджують.

Що саме написало видання і що кажуть на це у владі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як пише The Economist, президент України Володимир Зеленський нібито наказав готуватись ще до 2-3 років війни. Попри позитивні новини з фронту, для країни існує кілька масштабних викликів.

Джерело РБК-Україна в українській владі спростувало інформацію видання щодо підготовки країни до ще кількох років війни. Воно назвало її "старим вкидом".

Радник президента України Дмитро Литвин в коментарі журналістам заявив, що це той самий вкид, який вже був.

"Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано", - припустив він.

Литвин також нагадав, що Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" сказав, шо треба сфокусуватись на півроку до листопада.

Що ще написало The Economist читайте нижче:

Найбільш позитивна ситуація на фронті

Видання зазначає, що наразі немає переконливих причин, чому Україна не зможе продовжувати оборону так довго. Водночас аналітики вказують, що держава виживе, хоча й зазнає впливу мілітаризму та воєнної корупції.

При цьому ситуація на фронті зараз є найбільш позитивною за останні роки завдяки ефективному використанню дронів, які зірвали наземний наступ РФ. Наразі ЗСУ знищують більше солдатів, ніж Москва встигає мобілізувати.

Внутрішня політика та кадрові скандали

Основним ризиком для майбутнього України видання називає внутрішньополітичні розбіжності. Початкова єдність суспільства послабилася через тиск війни та корупційні скандали, зокрема "Міндічгейта" за участю близького оточення президента.

Джерела вказують на зміни у стилі правління Зеленського, який став більш відстороненим і сформував навколо себе "культ вірності". Офіс президента також звинувачують у контролі над медіаландшафтом та використанні анонімних акаунтів для дискредитації опонентів.

Крім того, у матеріалі йдеться про саботаж роботи антикорупційних органів через судові справи. Зокрема, Василя Малюка зняли з посади голови СБУ після того, як він відмовився допомагати переслідувати антикорупційних активістів.

Коли можуть початися переговори

Частина співрозмовників видання висловлює оптимізм щодо можливого відновлення мирних переговорів уже цього літа. Проте більшість схиляється до думки, що бойові дії триватимуть до капітуляції однієї зі сторін.

The Economist наголосив, що наразі невідомо, коли настане точка перелому для Росії. Попри стагнацію економіки, санкції та внутрішню критику, російський бюджет тимчасово врятувала війна в Ірані, яка підтримала високі ціни на нафту.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон готовий продовжувати сприяти, щоб домогтися завершення війни в Україні.

Зазначимо, Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуги народу" заявив, що гаряча фаза війни може бути закінчена вже до листопада цього року.

Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
