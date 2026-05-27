Сильный дым, под ударом "Новая почта", магазин и дома: враг атаковал Одесскую область

В среду, 27 мая, российские оккупанты ударили по Одесской области дронами. Повреждены дома и отделения "Новой почты", есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Напомним, вечером 25 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Одессе . В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения, пострадали люди, известно о жертве.

Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Одесскому району увеличилось до пяти .

Кипер отметил, что сейчас известно о четырех пострадавших в результате вражеского обстрела: двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие - в состоянии средней степени тяжести.

"Враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру нашего региона. В Одесском районе в результате попадания вражеского дрона повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей", - рассказал он.

В ночь на 24 мая в результате вражеского обстрела в Одессе было разрушено несколько домов и квартир, что привело к пожару. В результате вражеского удара более десятка человек получили ранения.

Кроме того, в ночь на 20 мая российские войска осуществили очередной массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины. Под атакой оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумщина - оккупанты нанесли удары одновременно по нескольким направлениям.