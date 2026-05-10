На Одещині чоловік напав із ножем на військових ТЦК

В Одеській області чоловік із ножем напав на військових ТЦК під час перевірки документів. Двоє службовців отримали важкі поранення, за їхнє життя борються лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі нападу

Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Подільського району. Спільна група оповіщення у складі військових та представників поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Як з'ясувалося, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів він вчинив збройний напад.

"Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранення двом військовослужбовцям. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані", - повідомили в ТЦК.

Реакція ТЦК та наслідки

У відомстві наголосили, що цей інцидент є цілеспрямованим замахом на вбивство захисників України.

У ТЦК підкреслили, що жодні обставини не можуть бути виправданням для тяжкого злочину проти військових ЗСУ.

"Кожен напад на представників Сил оборони отримає законну відповідь. Правопорядок та недоторканність військовослужбовців при виконанні обов'язку - це межа, яку нікому не дозволено переступати", - заявило керівництво Одеського обласного ТЦК.

Наразі правоохоронці розпочали слідчі дії. Військове керівництво наполягатиме на притягненні нападника до відповідальності за максимальними санкціями законодавства.