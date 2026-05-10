На Одещині чоловік напав із ножем на військових ТЦК

21:23 10.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про стан постраждалих?
aimg Сергій Козачук
На Одещині чоловік напав із ножем на військових ТЦК Фото: Одеський ТЦК повідомив про збройний напад на групу оповіщення (facebook.com_OOTCKSP)
В Одеській області чоловік із ножем напав на військових ТЦК під час перевірки документів. Двоє службовців отримали важкі поранення, за їхнє життя борються лікарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Деталі нападу

Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Подільського району. Спільна група оповіщення у складі військових та представників поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.

Як з'ясувалося, чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів він вчинив збройний напад.

"Застосувавши холодну зброю, зловмисник завдав чисельних ножових поранення двом військовослужбовцям. Наразі обох потерпілих госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані", - повідомили в ТЦК.

Реакція ТЦК та наслідки

У відомстві наголосили, що цей інцидент є цілеспрямованим замахом на вбивство захисників України.

У ТЦК підкреслили, що жодні обставини не можуть бути виправданням для тяжкого злочину проти військових ЗСУ.

"Кожен напад на представників Сил оборони отримає законну відповідь. Правопорядок та недоторканність військовослужбовців при виконанні обов'язку - це межа, яку нікому не дозволено переступати", - заявило керівництво Одеського обласного ТЦК.

Наразі правоохоронці розпочали слідчі дії. Військове керівництво наполягатиме на притягненні нападника до відповідальності за максимальними санкціями законодавства.

Інциденти з нападами на ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Хусті Закарпатської області представники ромської громади намагалися взяти штурмом будівлю районного ТЦК. За даними місцевих ЗМІ, інцидент супроводжувався стріляниною, а нападники протягом години намагалися відбити військовозобов'язаного.

Також у Львові стався резонансний випадок, коли чоловік, побачивши працівників військкомату, взяв у заручники 13-річну дівчинку. Зловмисник розпилив сльозогінний газ та погрожував дитині ножем, наразі він затриманий.

Крім того, 5 травня в Одесі невідомі скоїли зухвалий напад на службове авто ТЦК. Інцидент стався під час перевезення військовозобов’язаних до мобілізаційного центру, внаслідок чого частині осіб вдалося втекти.

Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"