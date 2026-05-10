Головна » Новини » Надзвичайні події

У Львові чоловік взяв у заручники дівчинку та погрожував їй ножем, побачивши ТЦК

00:24 10.05.2026 Нд
Нападника затримали та інкримінують йому статтю кримінального кодексу, пов'язану з взяттям у заручники
У Львові чоловік взяв у заручники дівчинку та погрожував їй ножем, побачивши ТЦК Фото: на нападника очікує суд (Getty Images)
У Львові чоловік розпилив сльозогінний газ та взяв 13-річну дівчину у заручники, побачивши працівників ТЦК. Окрім цього, нападник приставив їй до шиї ніж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області та Львівський обласний ТЦК.

Подія сталась 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

"Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж", - повідомили правоохоронці та додали, що затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку.

Дівчина не постражадала внаслідок інциденту.

В обласному ТЦК також прокоментували НП, яке сталось під вечір 9 травня.

"Один із громадян почав поводити себе агресивно й непередбачувано: дістав ніж і газовий балончик, після чого схопив одну з дівчат із групи підлітків та приставив їй ніж до горла", - йдеться у повідомленні пресслужби..

Нападником виявився 43-річний житель Львова, якого затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

У Львові чоловік взяв у заручники дівчинку та погрожував їй ножем, побачивши ТЦКФото: затриманий чоловік, який взяв дівчину у заручники (поліція Львівщини)

Мобілізація в Україні

Як відомо, опір працівникам ТЦК від військовозобов'язаних явище доволі розповсюджене, що нерідко супроводжується штурляннями, бійками та нецензурною лексикою.

Втім, помічались і неправомірні дії з боку військових ТЦК, а саме їхні жорсткі заходи мобілізації, від яких варто позбавлятись, про що говорив сам голова Офісу президента Кирило Буданов.

У зв'язку з цим останнім часом в Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними Національної поліції, від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів, і їхня кількість продовжує зростати.

Один із прикладів, нещодавно у Дніпрі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК, двох із яких в результаті було поранено.

Росія порушує обіцянку США: джерело РБК-Україна про спробу зірвати обмін полоненими
