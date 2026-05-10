ua en ru
Вс, 10 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК

21:23 10.05.2026 Вс
2 мин
Что известно о состоянии пострадавших?
aimg Сергей Козачук
В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК Фото: Одесский ТЦК сообщил о вооруженном нападении на группу оповещения (facebook.com_OOTCKSP)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Одесской области мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время проверки документов. Двое служащих получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также: Во Львове мужчина взял в заложники девочку и угрожал ей ножом, увидев ТЦК

Детали нападения

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Подольского района. Совместная группа оповещения в составе военных и представителей полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

Как выяснилось, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения в территориальный центр комплектования для оформления админматериалов он совершил вооруженное нападение.

"Применив холодное оружие, злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в ТЦК.

Реакция ТЦК и последствия

В ведомстве отметили, что этот инцидент является целенаправленным покушением на убийство защитников Украины.

В ТЦК подчеркнули, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тяжкого преступления против военных ВСУ.

"Каждое нападение на представителей Сил обороны получит законный ответ. Правопорядок и неприкосновенность военнослужащих при исполнении долга - это граница, которую никому не позволено переступать", - заявило руководство Одесского областного ТЦК.

Сейчас правоохранители начали следственные действия. Военное руководство будет настаивать на привлечении нападавшего к ответственности по максимальным санкциям законодательства.

Инциденты с нападениями на ТЦК

Напомним, недавно в Хусте Закарпатской области представители ромской общины пытались взять штурмом здание районного ТЦК. По данным местных СМИ, инцидент сопровождался стрельбой, а нападавшие в течение часа пытались отбить военнообязанного.

Также во Львове произошел резонансный случай, когда мужчина, увидев работников военкомата, взял в заложники 13-летнюю девочку. Злоумышленник распылил слезоточивый газ и угрожал ребенку ножом, сейчас он задержан.

Кроме того, 5 мая в Одессе неизвестные совершили дерзкое нападение на служебное авто ТЦК. Инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр, в результате чего части лиц удалось скрыться.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса ТЦК Мобилизация в Украине
Новости
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, - NYT
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"