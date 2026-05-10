В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК

В Одесской области мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время проверки документов. Двое служащих получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Детали нападения

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Подольского района. Совместная группа оповещения в составе военных и представителей полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

Как выяснилось, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения в территориальный центр комплектования для оформления админматериалов он совершил вооруженное нападение.

"Применив холодное оружие, злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в ТЦК.

Реакция ТЦК и последствия

В ведомстве отметили, что этот инцидент является целенаправленным покушением на убийство защитников Украины.

В ТЦК подчеркнули, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тяжкого преступления против военных ВСУ.

"Каждое нападение на представителей Сил обороны получит законный ответ. Правопорядок и неприкосновенность военнослужащих при исполнении долга - это граница, которую никому не позволено переступать", - заявило руководство Одесского областного ТЦК.

Сейчас правоохранители начали следственные действия. Военное руководство будет настаивать на привлечении нападавшего к ответственности по максимальным санкциям законодательства.