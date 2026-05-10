В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК
В Одесской области мужчина с ножом напал на военных ТЦК во время проверки документов. Двое служащих получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Детали нападения
Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Подольского района. Совместная группа оповещения в составе военных и представителей полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.
Как выяснилось, мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения в территориальный центр комплектования для оформления админматериалов он совершил вооруженное нападение.
"Применив холодное оружие, злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Сейчас оба пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили в ТЦК.
Реакция ТЦК и последствия
В ведомстве отметили, что этот инцидент является целенаправленным покушением на убийство защитников Украины.
В ТЦК подчеркнули, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тяжкого преступления против военных ВСУ.
"Каждое нападение на представителей Сил обороны получит законный ответ. Правопорядок и неприкосновенность военнослужащих при исполнении долга - это граница, которую никому не позволено переступать", - заявило руководство Одесского областного ТЦК.
Сейчас правоохранители начали следственные действия. Военное руководство будет настаивать на привлечении нападавшего к ответственности по максимальным санкциям законодательства.
Инциденты с нападениями на ТЦК
Напомним, недавно в Хусте Закарпатской области представители ромской общины пытались взять штурмом здание районного ТЦК. По данным местных СМИ, инцидент сопровождался стрельбой, а нападавшие в течение часа пытались отбить военнообязанного.
Также во Львове произошел резонансный случай, когда мужчина, увидев работников военкомата, взял в заложники 13-летнюю девочку. Злоумышленник распылил слезоточивый газ и угрожал ребенку ножом, сейчас он задержан.
Кроме того, 5 мая в Одессе неизвестные совершили дерзкое нападение на служебное авто ТЦК. Инцидент произошел во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр, в результате чего части лиц удалось скрыться.