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Одеса відновлюється після обстрілів: яка ситуація зі світлом, водою та теплом

Фото: Одеса відновлюється після обстрілів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі продовжується ліквідація наслідків після ракетного обстрілу російських окупантів 5 грудня. В будинки жителів починають подавати тепло та воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Повідомляється, що міський електротранспорт не буде працювати через відсутність електроенергії.

При цьому подача води відновлена. Без водопостачання залишаються райони Застави, Слободки, Тираспольського та Дальницького шосе. Туди буде організовано підвезення води спеціалізованими машинами. Графік та локації пізніше буде наданий комунальними службами.

До того ж, в Одесі всі 11 районних котелень перезапущені, працюють та подають тепло в будинки. Співробітники житлово-комунальних сервісів та управляючих компаній продовжують роботи з розповітрювання системи.

З 146 малих котелень працюють 12. Інші поки залишаються без електропостачання.

Нагадаємо, вчора росіяни пошкодили два інфраструктурні об'єкти та житлові будинки в Одесі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

В Одесі були знеструмлено всі насосні станції, місто залишилося без води. Також було завдано удару по підстанції в Біляївці, яка живить водонасосну станцію, що постачає воду до Одеси та населених пунктів на околицях міста.

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ОдесаВійна Росії проти УкраїниЕлектроенергіяВодопостачання