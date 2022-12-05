Обстріл Одеської області: окупанти влучили у житлові будинки

У понеділок, 5 грудня, російські ракети потрапили по житлових будинках у Одеській області. Число постраждалих внаслідок атаки збільшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram .

"Внаслідок масованого ракетного удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру нашої області. Також є влучання в цивільні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Поранено двох людей", - написав він.

Марченко зазначив, що світло відсутнє в Одесі та більшості громад району. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання.