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Обстріл Одеської області: окупанти влучили у житлові будинки

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Одеса, Понеділок 05 грудня 2022 17:40
Обстріл Одеської області: окупанти влучили у житлові будинки Ілюстративне фото: окупанти вдарили по житлових будинках у Одеській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 5 грудня, російські ракети потрапили по житлових будинках у Одеській області. Число постраждалих внаслідок атаки збільшилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"Внаслідок масованого ракетного удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру нашої області. Також є влучання в цивільні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Поранено двох людей", - написав він.

Марченко зазначив, що світло відсутнє в Одесі та більшості громад району. Енергетики вже розпочали відновлення електропостачання.

Нагадаємо, станом на 15:40 було відомо, що в Одеській області через атаки окупантів одну людину госпіталізували.

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Одеса Війна Росії проти України ракетный удар
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