Одеса готується до стихії без світла та тепла
В Одесі та області після атаки РФ по енергетиці все ще критична ситуація з електро-, тепло- та водопостачанням. Регіон готується до погіршення погодних умов через насування циклону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА та ДТЕК.
Складна ситуація з енергетикою
За даними Одеської ОВА, станом на вечір енергетична інфраструктура регіону перебуває у критичному стані після нічного обстрілу. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервні джерела живлення, а всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі.
У місті розгортають додаткові пункти обігріву та намети допомоги для мешканців.
Без світла залишаються понад 100 тисяч клієнтів
У ДТЕК повідомили, що станом на вечір 17 лютого без електропостачання залишаються близько 107 тисяч споживачів у Київському районі Одеси та частині Одеського району області.
"На жаль, перепідключити клієнтів від інших обʼєктів неможливо - технічний резерв вже вичерпаний. Єдина причина відключень - наслідки енергетичного терору. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - кажуть у ДТЕК
Енергетики цілодобово розбирають завали, обстежують мережі та формують тимчасові схеми живлення.
Паралельно ліквідовують наслідки негоди
Одночасно в області триває ліквідація наслідків підтоплень у Роздільнянському, Березівському та Подільському районах. На місцях працюють підрозділи ДСНС, дорожні служби, комунальні підприємства та представники громад.
Влада закликає мешканців бути готовими до подальшого погіршення погодних умов і можливих перебоїв із комунальними послугами.
