Одесса получила жизненно важные генераторы: сколько людей - до сих пор без света

Одесская область получила необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы. Однако без света из-за вражеских атак и непогоды до сих пор остается значительная часть абонентов в разных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в Facebook.

О каких генераторах для Одесской области идет речь

Согласно информации чиновника, необходимые для запитки критической инфраструктуры генераторы прибыли в Одесскую область из других регионов Украины.

Кипер отметил, что к ремонтным работам присоединились бригады:

из разных районов области;

из столицы.

"Спасибо за поддержку", - подчеркнул глава Одесской ОВА.

Чем важно скорейшее подключение генераторов

По словам Кипера, отдельные дома в жилых кварталах в Одессе - уже подключают к генераторам.

Он уточнил, что это позволяет восстановить:

подачу тепла;

подачу воды.

"Всего за минувшие сутки энергетики вернули электроснабжение для почти 60 тысяч семей", - уточнил чиновник.

Сколько абонентов до сих пор остаются без света

Кипер сообщил, что в целом по состоянию на утро четверга, 19 февраля, без света из-за вражеских атак и непогоды остаются 99 тысяч абонентов - в Киевском районе Одессы.

Тем временем в Одесской области без света остаются 36,6 тыс. абонентов - в населенных пунктах:

Одесского района;

Белгород-Днестровского района;

Болградского района;

Измаильского района.

Сколько пунктов несокрушимости развернули в Одессе

В завершение глава Одесской областной военной администрации напомнил, что для поддержки людей в сложной ситуации в городе сейчас развернуто более 340 пунктов несокрушимости.

Еще 31 пункт оказания помощи - дополнительно установила за последние сутки Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются непрерывно", - подытожил глава ОВА.

Публикация Кипера (скриншот: facebook.com/Олег-Кіпер)