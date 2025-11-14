Octopus пішов у серію. Україна запустила масове виробництво перехоплювача "Шахедів"

За словами Шмигаля, три виробники отримали необхідні для випуску дронів Octopus технології. Ще 11 виробників готують виробничі лінії під них.

"Octopus - саме українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", - нагадав міністр.

Шмигаль додав, що запуск Octopus у серійне виробництво дозволить якнайшвидше поставити дрони-перехоплювачі на захист українського неба від російських безпілотників.

"Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України", - резюмував міністр.