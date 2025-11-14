Octopus пошел в серию. Украина запустила массовое производство перехватчика "Шахедов"

По словам Шмыгаля, три производителя получили необходимые для выпуска дронов Octopus технологии. Еще 11 производителей готовят производственные линии под них.

"Octopus - именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах", - напомнил министр.

Шмыгаль добавил, что запуск Octopus в серийное производство позволит как можно быстрее поставить дроны-перехватчики на защиту украинского неба от российских беспилотников.

"Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины", - резюмировал министр.