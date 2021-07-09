Обыски в "Киевавтодоре" и назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА: новости за 8 июля

СБУ провела обыски в "Киевавтодоре", назначен новый глава Ивано-Франковской областной государственной администрации, в Швеции разбился самолет. Подробнее о том, что произошло в четверг, 8 июля - в материале РБК-Украина.

Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Онищук новой главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан 8 июля.

На вручении служебного удостоверения в Офисе президента Зеленский пожелал Онищук успехов на должности. При этом он заявил, что среди приоритетов развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

СБУ провела обыски в "Киевавтодоре" из-за миллионных схем

Служба безопасности Украины 8 июля провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киеавтодор". Следственные действия прошли в рамках дела о миллионных схемах.

Сообщается, что спецслужба задокументировала хищение бюджетных средств должностными лицами "Киевавтодора". СБУ утверждает, что только одна закупка на предприятии нанесла бюджету Киева ущерб более чем на 20 млн гривен.

Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККС и предоставил свои предложения

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Глава государства дал документу свои предложения.

Глава государства предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены среди судей или судей в отставке. \

В Швеции сразу после вылета из аэропорта разбился самолет

В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Все девять человек на борту погибли.

В самолете находились восемь парашютистов и пилот. Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь

Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь. Запад якобы хочет лишить республику суверенитета. По его словам, паблюдается постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса возле границ.

"Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Он заявил, что Беларусь не хочет воевать, но беларусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб".

В то же время, Кабинет министров Украины представил список санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попал сын Александра Лукашенко.

Медведчук спрятал свою шикарную яхту от санкций: СМИ разузнали куда

Виктор Медведчук вероятнее всего спрятал от санкций свою шикарную яхту Royal Romance, которая стоит около 200 миллионов долларов. Как сообщают журналисты Слідство.Інфо, шикарное транспортное средство Медведчук якобы переписал на нового владельца.

Еще совсем недавно яхта Royal Romance принадлежала компании Fregata Marine Ltd, у которой конечный владелец бенефициара – жена Медведчука Оксана Марченко. Зарегистрирована компания была на Маршалловых островах. Однако в марте 2021 года эта компания поменяла владельца и стала принадлежать фирме Lanelia Holdings Ltd, которая также находится на Маршалловых островах. Однако этого юридического лица нет в декларации Виктора Медведчука. \

Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии. Решение 8 июля прияли организаторы Олимпийских игр.

Ранее правительство Японии из-за ситуации с COVID-19 ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, в том числе на время Олимпийских игр. Режим продлится с 12 июля по 23 августа.

Украину раскалит до предела: где будет самая опасная погода

Погода в Украине станет опасной из-за сильной жары, которая ожидается в пятницу, 9 июля. Осадки в этот день не предвидятся, а температура достигнет крайне высоких значений.

Какой будет синоптическая ситуация в последний рабочий день этой недели - читайте в материале Styler.