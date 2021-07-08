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Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККС и предоставил свои предложения

Новина українською →
Украина, Четверг 08 июля 2021 16:16
Зеленский ветировал закон о перезапуске ВККС и предоставил свои предложения Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Глава государства дал документу свои предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Верховной рады.

Глава государства предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов, по меньшей мере шесть из которых назначены среди судей или судей в отставке.

Также президент предлагает установить, что на запрос члена первого состава Конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий КК может привлекать помощников, переводчиков.

Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Подчеркнем, Зеленский также объясняет вето закона частично конкурирующими между собой правками ко второму чтению. Ведь в документе одна норма предоставляет международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а другая определяет, что для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

Напомним, ранее глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Зеленский может ветировать этот закон из-за технической коллизии с нормами о международных экспертов в конкурсной комиссии.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.

Так, Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня.

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Владимир Зеленский ВККСУ Верховная рада
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