Назначен новый глава Ивано-Франковской ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

На вручении служебного удостоверения в Офисе президента Зеленский пожелал Онищук успехов на должности.

При этом Зеленский заявил, что среди приоритетов развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Справка

Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет". В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.

С 2002 года работала юридическим консультантом частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского госуниверситета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 - заместитель главы Ивано-Франковской ОГА.