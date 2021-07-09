Авиакатастрофа в Швеции: погибли все девять человек на борту

В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Все девять человек на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sun .

На его борту самолета находились восемь парашютистов и пилот. Все они погибли.

Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.