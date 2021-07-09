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Авиакатастрофа в Швеции: погибли все девять человек на борту

Новина українською →
Швеция, Пятница 09 июля 2021 04:52
Авиакатастрофа в Швеции: погибли все девять человек на борту Фото: Обстоятельства происшествия пока не раскрываются(pexels)
Автор: Даша Харченко

В четверг, 8 июля, возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушение самолет. Все девять человек на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sun.

На его борту самолета находились восемь парашютистов и пилот. Все они погибли.

Обстоятельства происшествия пока не раскрываются.

Самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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