Обшуки в "Київавтодорі" та призначення нового глави Івано-Франківської ОДА: новини за 8 липня

СБУ провела обшуки в "Київавтодорі", призначений новий глава Івано-Франківської обласної державної адміністрації, в Швеції розбився літак. Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Призначено нового голову Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Оніщук новою головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ був підписаний 8 липня.

На врученні службового посвідчення в офісі президента Зеленський побажав Оніщук успіхів на посаді. При цьому Зеленський заявив, що серед пріоритетів розвиток інфраструктури та туристичного потенціалу регіону, а також залучення інвестицій.

СБУ провела обшуки в "Київавтодорі" через мільйонні схеми

Служба безпеки України 8 липня провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор". Слідчі дії пройшли в рамках справи про мільйонні схеми.

Повідомляється, що спецслужба задокументувала розкрадання бюджетних коштів посадовими особами "Київавтодору". СБУ стверджує, що тільки одна закупівля на підприємстві завдала бюджету Києва шкоди більш ніж на 20 млн гривень.

Зеленський ветував закон про перезапуск ВККС та надав свої пропозиції

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Глава держави надав до документу свої пропозиції.

Глава держави пропонує передбачити, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

У Швеції відразу після вильоту з аеропорту розбився літак

У четвер, 8 липня, біля аеропорту шведського міста Еребру зазнав аварії літак. Всі дев'ять людей на борту загинули.

В літаку знаходилися вісім парашутистів і пілот. Обставини події поки не розкриваються.

Лукашенко заявив про початок "терористичної атаки" на Білорусь

Олександр Лукашенко заявив про початок "терористичної атаки" на Білорусь. Захід нібито хоче позбавити республіку суверенітету. За його словами, спостерігається постійне посилення "наступального потенціалу" Північноатлантичного альянсу біля кордонів.

"Розширюється склад сил швидкого реагування, активно ведеться розвідувальна діяльність. Почалася терористична атака на Білорусь", - сказав Лукашенко на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу. Він заявив, що Білорусь не хоче воювати, але білоруська армія "може завдати противнику неприйнятний збиток".

Водночас Кабінет міністрів України представив список санкцій проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапив син Олександра Лукашенка.

Медведчук сховав свою шикарну яхту від санкцій: ЗМІ дізналися куди

Віктор Медведчук найімовірніше сховав від санкцій свою шикарну яхту Royal Romance, яка коштує близько 200 мільйонів доларів. Як повідомляють журналісти Слідство.Інфо, шикарний транспортний засіб Медведчук нібито переписав на нового власника.

Ще зовсім недавно яхта Royal Romance належала компанії Fregata Marine Ltd, у якої кінцевий власник бенефіціара – дружина Медведчука Оксана Марченко. Зареєстрована компанія була на Маршаллових островах. Однак у березні 2021 року ця компанія поміняла власника і стала належати фірмі Lanelia Holdings Ltd, яка також знаходиться на Маршаллових островах. Однак цієї юридичної особи немає в декларації Віктора Медведчука.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без глядачів

Місцевих глядачів не допустять на заходи і змагання в столичному регіоні Японії. Рішення сьогодні прийняли організатори Олімпійських ігор.

Раніше уряд Японії через ситуацію з COVID-19 ввело режим надзвичайної ситуації в Токіо, в тому числі на час Олімпійських ігор. Режим триватиме з 12 липня по 23 серпня.

Україну розжарить до межі: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні стане небезпечною через сильну спеку, яка очікується в п'ятницю, 9 липня. Опади в цей день не передбачаються, а температура досягне вкрай високих значень.

Якою буде синоптична ситуація в останній робочий день цього тижня - читайте в матеріалі Styler.