СБУ провела обыски в "Киевавтодоре" из-за миллионных схем

Служба безопасности Украины сегодня провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киеавтодор". Следственные действия прошли в рамках дела о миллионных схемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ .

Сообщается, что спецслужба задокументировала хищение бюджетных средств должностными лицами "Киевавтодора". СБУ утверждает, что только одна закупка на предприятии нанесла бюджету Киева ущерб более чем на 20 млн гривен.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2020 корпорация закупила всесезонные машины для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам тендеров были заключены договоры с подчиненной коммерческой структурой на поставку 24 дорожных машин на общую сумму 141 млн гривен. По предварительным оценкам, закупка была проведена по значительно завышенным ценам, и городской бюджет понес убытки более чем на 20 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства сегодня провели ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, "Киевавтодоре", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов. Изъята финансовая документация, электронные носители информации.

Разоблачение схемы проводится совместно с Государственным бюро расследований.

Фото: обыски в "Киевавтодоре" (ssu.gov.ua)