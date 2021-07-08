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СБУ провела обыски в "Киевавтодоре" из-за миллионных схем

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Киев, Четверг 08 июля 2021 15:04
СБУ провела обыски в "Киевавтодоре" из-за миллионных схем Фото: СБУ сегодня обыскивала "Киевавтодор" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины сегодня провела ряд обысков в коммунальной корпорации "Киеавтодор". Следственные действия прошли в рамках дела о миллионных схемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что спецслужба задокументировала хищение бюджетных средств должностными лицами "Киевавтодора". СБУ утверждает, что только одна закупка на предприятии нанесла бюджету Киева ущерб более чем на 20 млн гривен.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2020 корпорация закупила всесезонные машины для летнего и зимнего содержания дорог. По результатам тендеров были заключены договоры с подчиненной коммерческой структурой на поставку 24 дорожных машин на общую сумму 141 млн гривен. По предварительным оценкам, закупка была проведена по значительно завышенным ценам, и городской бюджет понес убытки более чем на 20 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства сегодня провели ряд обысков в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, "Киевавтодоре", в офисах коммерческих структур и по местам фактического проживания фигурантов. Изъята финансовая документация, электронные носители информации.

Разоблачение схемы проводится совместно с Государственным бюро расследований.

Фото: обыски в "Киевавтодоре" (ssu.gov.ua)

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