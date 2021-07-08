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Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь

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Минск, Четверг 08 июля 2021 12:01
Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на Беларусь. Запад якобы хочет лишить республику суверенитета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, паблюдается постоянное усиление "наступательного потенциала" Североатлантического альянса возле границ.

"Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Он заявил, что Беларусь не хочет воевать, но беларусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб".

Напомним, Литва планирует построить стену на границе с Беларусью.

Отметим, Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной.

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