Понад 800 окупантів та 17 артсистем. Генштаб оновив втрати Росії за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251620 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 251620 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4262 (+8) од,

бойових броньованих машин - 8290 (+12) од,

артилерійських систем - 5013 (+17) од,

РСЗВ - 711 (+2) од,

засоби ППО - 469 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 312 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4175 (+17),

крилаті ракети - 1377 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7479 (+19) од,

спеціальна техніка - 742 (+5). Ситуація на фронті За даними Генштабу, ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень. Зокрема, як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, росіяни скаржаться на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного, а ЗСУ провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області і, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.