Окупанти обстріляли дитячий садок у Херсоні: є поранений

Російські окупанти обстріляли з артилерії Херсон у середу, 9 серпня. Цього разу ворог атакував дитсадок, поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА .

"Російська артилерія вкрила вогнем дитсадок у Херсоні. Внаслідок обстрілу легкі поранення отримав 75-річний слюсар", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Обстріли Херсона

Херсон був захоплений російськими військами з перших днів повномасштабного вторгнення Росії до України наприкінці лютого 2022 року. Вже через 9 місяців, у листопаді 2022 року місто було звільнено від окупації. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області досі захоплена Росією, місто постійно обстрілюється з танків, артилерії та "Градів".

Так, 3 серпня, під обстріл потрапив торговий центр та медустанова, отримав поранення волонтер з Норвегії. А в ніч проти 7 серпня, російські війська тричі атакували житлові будинки в центрі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали люди, одна жінка загинула.