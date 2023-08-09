ЗСУ наступають у Запорізькій області, окупанти атакують на сході: де точаться важкі бої

Українські захисники продовжують тиснути на ворога у Запорізькій області і мають локальні успіхи. Проте окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Сили оборони продовжують наступальні операції на трьох напрямках фронту - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському. У напрямку Урожайного, Приютного та Вербового у Запорізькій області наші захисники мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

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Окупаційні війська своєю чергою вели наступальні дії у Донецькій області, а саме у районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського, яке нещодавно звільнили ЗСУ. Спроби ворога були безуспішними.

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"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви", - сказав речник Генштабу.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують атакувати південніше Бахмута. Закріплюються на досягнутих рубежах.

"Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. Тривають важкі бої", - додав Ковальов.

Наступ України

Нагадаємо, українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках у Запорізькій області, а також тиснуть на окупантів у районі Бахмута.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

При цьому аналітики ISW зазначають, що українські захисники здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Ймовірно, ЗСУ прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.

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