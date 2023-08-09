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Була імітація пусків. У Повітряних силах розкрили деталі останньої тривоги

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Середа 09 серпня 2023 18:47
Була імітація пусків. У Повітряних силах розкрили деталі останньої тривоги Фото: у Повітряних силах розкрили деталі останньої тривоги (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Росіяни під час останньої масштабної повітряної тривоги зімітували пуски по Україні гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Власне, чому піднялася ця інформаційна напруга. Тому що була "засічка" в районі північних областей. Відповідно, багато телеграм-каналів почали писати, що рухаються ракети "Кинджал" у бік Вінницької області і так далі", - розповів Ігнат.

За його словами, "засічка" зі швидкістю 7500 км на годину - це характерний маркер того, що росіяни могли запустити гіперзвукову ракету. Подібні "засічки" були і напередодні Дня Повітряних сил, але тоді окупанти справді провели запуск реальних ракет та кількох імітаційних.

"Імітаційні - тобто працюють ворожі засоби РЕБ і створюються такі хибні "засічки". Інформації про вибухи або прильоти на території України немає", - пояснив він.

Масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 серпня, вже двічі оголошували масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана зі злетом російських винищувачів МіГ-31К, які можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинжал".

Під час останньої тривоги моніторингові канали писали, що росіяни провели пуски ракет.

Станом на даний момент Україна має лише два типи зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати такі ракети - Patriot і SAMP/T.

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