Нардепа Гунька арештували в можливістю виходу під заставу
Народного депутата України від "Слуги народу" Анатолія Гунька сьогодні, 9 серпня, відправили в СІЗО у справі про хабар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду.
"Застосувати до Гунька Анатолія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.10.2023", - йдеться у заяві.
Гунька взяли під варту в залі суду.
Також народному депутату визначили заставу у розмірі 30 млн гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 50 млн гривень.
Що відомо про справу
За даними слідства, нардеп одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.
Підозрюваний запропонував підприємцю за хабар отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Тож свої "послуги" нардеп оцінив у розрахунку 130 доларів за га землі.
Як встановило слідство, за надання для обробки землі площею 1700 га одного з держпідприємств сума переданого хабаря мала б складати 221 тисячу доларів.
При цьому, 85 тисяч доларів мали стати так званим "авансом" і передані до початку обробітку земель. Якраз під час передачі цього псевдоавансу нардепа та його пособників впіймали. Парламентарю повідомили про підозру. Його ж спільникам їх наразі не оголосили.
Як додають в НАБУ, розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали хабар.
Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що нардепа Анатолія Гунька та його спільників впіймали на хабарі.
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