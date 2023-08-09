Нардепа Гунька арештували в можливістю виходу під заставу

Народного депутата України від "Слуги народу" Анатолія Гунька сьогодні, 9 серпня, відправили в СІЗО у справі про хабар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду.

"Застосувати до Гунька Анатолія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.10.2023", - йдеться у заяві.

Гунька взяли під варту в залі суду.

Також народному депутату визначили заставу у розмірі 30 млн гривень. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 50 млн гривень.

Що відомо про справу

За даними слідства, нардеп одночасно є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Підозрюваний запропонував підприємцю за хабар отримати землю під обробку. Ця земля була у сфері управління держпідприємств. Тож свої "послуги" нардеп оцінив у розрахунку 130 доларів за га землі.

Як встановило слідство, за надання для обробки землі площею 1700 га одного з держпідприємств сума переданого хабаря мала б складати 221 тисячу доларів.

При цьому, 85 тисяч доларів мали стати так званим "авансом" і передані до початку обробітку земель. Якраз під час передачі цього псевдоавансу нардепа та його пособників впіймали. Парламентарю повідомили про підозру. Його ж спільникам їх наразі не оголосили.

Як додають в НАБУ, розслідування цих фактів розпочато за заявою підприємця, у якого вимагали хабар.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна повідомляло, що нардепа Анатолія Гунька та його спільників впіймали на хабарі.