Україна отримає від Фінляндії новий пакет допомоги майже на 200 мільйонів євро

У відомстві зазначили, що загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.

"Цей потужний пакет вартістю майже 200 мільйонів євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на лінії фронту. Не можна допустити, щоб ця підтримка ослабла, а навпаки, вона має бути ще більше посилена саме в цей момент", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

Він також уточнив, що з метою безпеки не буде розкрито деталей точного вмісту допомоги, способу та часу доставки. Допомога була надана з урахуванням як потреб України, так і ресурсного забезпечення Збройних Сил України.

"Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Захист незалежності та обороноздатності України зараз є найважливішим елементом цього пазлу", - сказав Хякканен.

Допомога Україні від Фінляндії

З початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах. Весною минулого року президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Ця угода передбачає довгострокову підтримку з боку Фінлядії та поглиблення співпраці між двома країнами.

Раніше ми писали про те, що у грудні Фінляндія виділила Україні вже 26-й пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових.