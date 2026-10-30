Гуманітарна допомога та евакуація: який план місії в Олешках на 30 жовтня

В окуповані Олешки на Херсонщині у п'ятницю, 30 жовтня заїхала колона з гуманітарною допомогою. Сьогодні відбудеться евакуація мешканців.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках та евакуацію на цю мить - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Українська делегація приїхала в Олешки. Що відомо на цю мить:

(Оновлено 11:32). Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги, про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

"Режим тиші продовжується. Подробиці згодом", - додав він.

Гумконвой вже 30 жовтня буде в Олешках

Про початок гуманітарної операції в Олешках сьогодні повідомив у п'ятницю в соцмережі X спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв, а також російські ЗМІ.

Як відомо, місію очолюють омбудсмени України та Росії Дмитро Лубінець та Яна Лантратова. Вони супроводжують колону з гуманітарними вантажами й збираються організувати евакуацію жителів, які хочуть залишити місто.

Станом на 09:30 п'ятниці, 30 жовтня вони перебували в Армянську (місто на півночі Криму, розташоване на Перекопському перешийку).

"Перебуваємо в Армянську. Тут працюємо із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою та координуємо подальші дії в межах цієї місії. До висвітлення також долучилися журналісти з трьох країн", - згодом повідомив Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Щоб дістатися до Олешок, українська делегація спочатку приїхала в Гомель в Білорусі, звідти прилетіла в російську Анапу, а потім наземним шляхом з Криму вирушила в окуповане місто. Таким шляхом збираються вивозити мешканців Олешок.

За словами Лубінця, жителі Олешок, які захочуть евакуюватися, зможуть самостійно обрати напрямок виїзду: на підконтрольну Україні територію або до Росії.

Як написало російське видання "Известия", машини везуть десятки тонн продуктів, ліків, питної води, засобів гігієни та палива для генераторів. Разом із гуманітарною колоною у бік Олешок автобусами їдуть журналісти з України, Росії, США, Франції та Італії.

Від США в Олешках, як очікується, має бути знімальна група американського телеканалу Newsmax. Стосовно присутності першої леді США, то її не буде. Водночас можливість її візиту не виключають, якщо "дозволятимуть безпекова ситуація та графік", повідомив старший радник Меланії Трамп Марк Бекман.

Очікується, що гуманітарний конвой прибуде до центральної лікарні.

Коли відбудеться евакуація з Олешок

За словами Лубінця, "наразі все підготовлено на високому рівні", а головне завдання - забезпечити, щоб гуманітарна допомога дійшла до кожної людини, яка її потребує.

"Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, особам з інвалідністю та всім, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе", - заявив український омбудсмен.

За його словами, для евакуації з Олешок підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних. Загалом у місті, заявила Лантратова, під час окупації перебували близько 2000 осіб.

Жителі Олешок, які захочуть залишити місто, зможуть зробити це до 14:00 30 жовтня. Цього ж дня після 14:30 розпочнеться роздача гуманітарної допомоги, розповіли Лубінець та Лантратова.

"Для кожного, хто бажає залишити Олешки, буде надана можливість безпечно виїхати. Водночас ті, хто ухвалив рішення залишитися, можуть залишитися та отримають всю необхідну гуманітарну підтримку", - наголосив Лубінець.

Розмінування евакуаційних шляхів з Олешок

Напередодні омбудсмени України та Росії повідомили про те, що маршрути для гуманітарної місії розміновані.

Сьогодні Лантратова заявила, що під час розмінування дороги в Олешки нібито загинули двоє людей, включаючи сапера.

"Підготовка до гуманітарної місії в Олешках виходить на завершальний етап. Розмінування визначених маршрутів завершено. Гуманітарний конвой сформований і готовий до відправлення", - написав увечері 29 жовтня Лубінець.

Режим тиші в Олешках вже понад 75 годин

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. За словами Лубінця, станом на 30 жовтня він тривав уже понад 75 годин, порушень домовленостей не зафіксували. За його оцінкою, це найдовше припинення вогню з 2022 року.

Нагадаємо, що режим тиші в районі окупованих Олешок на Херсонщині запровадили для проведення гуманітарної місії.

Домовленості передбачають доставку допомоги цивільним і створення умов для безпечного виїзду жителів, які хочуть залишити місто. Операція відбувається за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Чому домовилися про перемир'я в Олешках

Російські війська окупували Олешки на Херсонщині в лютому 2022 року. Після звільнення Херсона в листопаді того ж року місто залишилося під контролем РФ на лівому березі Дніпра. Через руйнування переправ і близькість до лінії бойових дій сполучення з підконтрольною Україні територією суттєво ускладнилося.

У червні 2023 року Олешки постраждали від масштабної повені внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС. До осені 2026 року гуманітарна ситуація в місті стала критичною: немає електро-, водо- й теплопостачання, а регулярне постачання продуктів і ліків припинилося ще в травні.

За оцінками української сторони, в умовах блокади в місті залишаються від 2 до 6 тисяч цивільних. Раніше українські військові передавали жителям продукти за допомогою дронів, однак цього недостатньо для забезпечення потреб населення.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада.