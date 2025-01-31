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Війська КНДР вивели з лінії фронту після великих втрат, - NYT

Курськ, П'ятниця 31 січня 2025 08:53
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Війська КНДР вивели з лінії фронту після великих втрат, - NYT Фото: війська КНДР вивели з лінії фронту у Курській області (Getty Images
Автор: Наталія Юрченко

Війська Північної Кореї вивели з лінії фронту у Курській області. Північнокорейські сили зазнали в боях великих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами офіційних осіб України та США, солдати КНДР, які разом з російськими військами воювали проти України, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат.

Анонімні джерела видання зазначають, що північнокорейських військ не помічали на фронті близько двох тижнів.

Відомо, що Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч військ. Як раніше заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася вдвічі.

Українські військові описували КНДРівців як запеклих воїнів, але дезорганізація і відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до втрат серед них. Солдати КНДР просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки та рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступити.

Американські чиновники заявили NYT, що рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може змінитися. За їх словами, цілком можливо, що солдати Північної Кореї можуть повернутися на поле бою після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

Ситуація в Курській області

Сили оборони України розпочали операцію в Курській області на початку серпня 2024 року. Тоді українським військам вдалося зайняти близько сотні населених пунктів. В результаті боїв частину території було втрачено. Проте у Курській області тривають бої.

Українське командування пояснювало, що Курська операція була превентивним кроком, щоб запобігти наступу РФ на півночі України.

Восени росіяни залучили війська Північної Кореї до бойових дій у Курській області. Українським захисникам вдалося взяти в полон перших солдат КНДР, їх доставили в Київ для проведення слідчих дій.

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