РФ обстріляла балістикою центр Одеси: що відомо на зараз

Російські окупанти сьогодні, 31 січня, ввечері вдарили по Одесі. Внаслідок атаки вже відомо про постраждалих.

Зміст:

Куди цілилися окупанти і чим били

Увечері 31 січня в Одесі пролунала низка потужних вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу пусків балістичних ракет з південного напрямку.

Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що окупанти вдарили по історичному центру Одеси ракетами.

Мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що велику кількість пошкоджень і руйнувань зафіксували в охоронній зоні ЮНЕСКО. Пошкоджено будівлю, яка перебуває під посиленим захистом.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зазначив, що, за попередньою інформацією, окупанти використовували для атаки на цивільну забудову балістичні ракети.

"Знову і знову: ППО - перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі", - наголосив він.

Оновлено 22:20

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних пам'яток, зокрема, літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у філармонії є вибиті вікна та пошкодження фасадів.

Постраждалі внаслідок атаки

Мер Труханов розповів, що станом на 21:02 було відомо про двох постраждалих унаслідок атаки. Їх направили до лікарень, де їм нададуть усю необхідну допомогу.

При цьому, за словами Кіпера, одна з постраждалих - співробітниця готелю.

Оновлено 21:37

Голова Одеської ОВА розповів, що внаслідок атаки постраждали дві жінки. Вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.



Фото: наслідки російського удару по Одесі (t.me/odeskaODA)

"На місці працюють усі відповідні служби. Закликаю містян не нехтувати заходами безпеки і у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриття", - додав він.

Оновлено 22:19

Кіпер уточнив, що вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару росіян по Одесі. Поранення голови отримав хлопець 2006 року народження, його шпиталізували.