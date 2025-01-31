Чи відвели росіяни солдатів КНДР із фронту в Курській області: що кажуть у ГУР

У Курській області ворог проводить ротацію на тлі втрат. Але військова підтримка Росії з боку КНДР у силах і засобах триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

У Юсова попросили прокоментувати публікацію The New York Times про те, що північнокорейських солдатів відвели з фронту через великі втрати.

Речник ГУР відповів, що західні видання можуть дозволити собі "говорити більш вільно", на відміну від офіційних спікерів.

"Ми можемо констатувати великі втрати серед особового складу військовослужбовців КНДР, які перебувають під умовним прикриттям, під чужими документами на території РФ і ведуть агресивну війну проти українських військ", - зазначив Юсов.

Він пояснив, що великі втрати передбачають ротацію і такі заходи зараз відбуваються.

"Можемо констатувати, що військова підтримка з боку режиму Північної Кореї триває і в силах, і в засобах. Коли можна буде робити певні офіційні заяви, вони офіційно будуть робитися. Але те, про що повідомляють міжнародні колеги-журналісти, вони бачать великі втрати. А це означає, що підрозділи після певного відсотка виходу особового складу (з ладу - ред.) не можуть виконувати поставлені завдання", - наголосив Юсов.