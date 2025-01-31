Сили оборони вдарили по командному пункту росіян у Курській області, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони успішно вдарили по командному пункту угруповання військ "Курськ" Збройних сил Росії у місті Рильськ Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Ця операція - частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику. Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал", - пише Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ураження було завдано сьогодні, 31 січня. Внаслідок атаки пункт управління був знищений .

Бої у Курській області

Влітку 2024-го українські бійці розпочали наступ у Курській області, під час якого було прорвано ворожий кордон й взято під контроль частину регіону. Пізніше ворогу вдалось відбити певні території, але Сили оборони продовжують утримувати десятки населених пунктів, у тому ж числі й місто Суджа.

Росія, своєю чергою, залучила до боїв й військових Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), які наразі зазнають величезних втрат. На початку січня українські бійці вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї.

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