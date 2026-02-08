У Києві вдруге за вечір вибухи під час загрози балістики

У неділю ввечері, 8 лютого, у Києві вдруге оголосили тривогу та було чути вибухи. В цей момент росіяни вчергове запустили балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йшлося у повідомленні о 20:55.

Паралельно військові писали, що загроза балістики з Брянської області, після чого зафіксували швидкісну ціль. Спочатку вона летіла в напрямку Чернігова, потім Києва, після чого до Білої Церкви (на Васильків). Моніторингові канали писали, що ворог запустив по Василькову три ракети.

Приблизно в цей час звуки вибухів було чути аж у Києві. Інформацію про вибухи підтвердив також мер столиці Віталій Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. На мапі можна побачити, що сигнал лунає у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.