Загибель молодих представників корінних нечисленних народів Росії на війні проти України оголює системну проблему: на контракт відправляють навіть тих, хто раніше був визнаний непридатним до служби за станом здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Радіо Свобода.

Особливо болісно це відбивається на невеликих етнічних громадах, чисельність яких і без того стрімко скорочується.

Контракт замість відстрочки

У січні в Іркутській області попрощалися одразу з двома 18-річними тофаларами - Андрієм Холямоєвим і Сергієм Токуєвим.

Обидва раніше не підлягали строковій службі через медичні обмеження, однак це не стало на заваді укладенню контрактів із Міністерством оборони РФ.

Як зазначають жителі Тофаларії, формальна відмова за здоров'ям раптово перестає бути перешкодою, коли йдеться про контрактну службу.

"А за контрактом раз - і, мовляв, здорові відразу!" - обурюються земляки загиблих.

Втрати нечисленного народу

Сергій Токуєв загинув під Покровськом у Донецькій області через кілька місяців після підписання контракту.

За словами знайомих, у нього з дитинства були серйозні проблеми зі спиною, включно з грижею.

Проте, його направили в зону бойових дій без армійського досвіду. Схожа доля спіткала й Андрія Холямоєва, уродженця Верхньої Гутари, який підписав контракт незабаром після досягнення повноліття і незабаром був визнаний зниклим безвісти.

Вербування без урахування наслідків

Місцеві жителі розповідають, що стан здоров'я під час вербування фактично ігнорується.

"Когось здивувало, що хворого хлопця взяли на контракт, а мене ні", - каже мешканка Алігджера Марина, згадуючи випадки відправки на фронт людей з інтелектуальними порушеннями.

Тофаларі - один із найменш чисельних корінних народів Росії. За переписом 2021 року їх налічувалося всього 719 осіб. Втрати навіть кількох молодих чоловіків стають для громади непоправними.