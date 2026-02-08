В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили

У неділю вдень, 8 лютого, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3 бали. Це вже другий землетрус в регіоні за останні три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

Також зазначимо, що 6 лютого о 19:36 на Полтавщині теж зафіксували землетрус . Епіцентр був у Полтавській ТГ на глибині 9 км, а сила становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних.

"8 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться у повідомленні.

Землетруси в Україні

Нагадаємо, що це вже не перший землетрус в Україні у 2026 році. Враховуючи сьогоднішній інцидент, їх було щонайменше сім від від початку року.

Зокрема, 4 лютого підземні поштовхи стались на території Чернівецької області. Їх зафіксували в Дніпровському районі Сокирянської територіальної громади о 23:44. Землетрус стався на глибині 3 км, а його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 1,7.

Також ми писали, що 2 лютого в Україні стався землетрус магнітною 4,8 бала, через що поштовхи відчули у південно-східних областях України та в Криму. Епіцентр знаходився за 78 км на північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від міста Щолкіно, на глибині 10 км.

Окрім того, ми інформували, що в Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму. Сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.