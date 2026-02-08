ua en ru
Нд, 08 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили

Неділя 08 лютого 2026 19:05
UA EN RU
В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили Фото: землетрус віднесли до ледве відчутних (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю вдень, 8 лютого, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 3 бали. Це вже другий землетрус в регіоні за останні три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю.

Читайте також: Руйнівні землетруси в Україні - реальність чи фантазія? Інтерв'ю з науковцем НАН

"8 лютого 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області, Мачухівська ТГ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 9 км", - йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів його віднесли до ледве відчутних.

В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили

Також зазначимо, що 6 лютого о 19:36 на Полтавщині теж зафіксували землетрус. Епіцентр був у Полтавській ТГ на глибині 9 км, а сила становила 3,1 бала за шкалою Ріхтера.

В Україні стався черговий землетрус: де та якої сили

Землетруси в Україні

Нагадаємо, що це вже не перший землетрус в Україні у 2026 році. Враховуючи сьогоднішній інцидент, їх було щонайменше сім від від початку року.

Зокрема, 4 лютого підземні поштовхи стались на території Чернівецької області. Їх зафіксували в Дніпровському районі Сокирянської територіальної громади о 23:44. Землетрус стався на глибині 3 км, а його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 1,7.

Також ми писали, що 2 лютого в Україні стався землетрус магнітною 4,8 бала, через що поштовхи відчули у південно-східних областях України та в Криму. Епіцентр знаходився за 78 км на північний захід від Керчі та 35 км на північний захід від міста Щолкіно, на глибині 10 км.

Окрім того, ми інформували, що в Україні зберігається висока ймовірність серйозного землетрусу в Криму. Сейсмологи очікують повторення потужних поштовхів інтенсивністю до 7 балів вже до 2027 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область
Новини
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ