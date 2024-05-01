UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Одеси касетним снарядом: в лікарні помер один із постраждалих

Фото: в лікарні помер один із постраждалих внаслідок обстрілу Одеси 29 квітня (t.me/truonline)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Одеси касетним снарядом, 29 квітня, зросла до 6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього. Мої щирі співчуття рідним", - написав Труханов. 

Ракетний удар по Одесі 29 квітня 

Під час обстрілу міста сталась пожежа у палаці студентів "Одеської юридичної академії". Зокрема, як розповів голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчу, терористи для ударів застосували ракети зі шрапнеллю

Станом на 30 квітня, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, 23 постраждалих проходили лікування у медичних закладах. 

Пізніше генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив інформацію щодо застосування терористами касетних боєзарядів. За його словами, металеві фрагменти й уламки ракет виявили в радіусі 1,5 кілометра. 

Детальніше про удар по Одесі - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні