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Обстрел Одессы кассетным снарядом: в больнице умер один из пострадавших

Фото: в больнице умер один из пострадавших в результате обстрела Одессы 29 апреля (t.me/truonline)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате обстрела Одессы кассетным снарядом, 29 апреля, возросло до 6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

"К сожалению, сегодня в больнице умер мужчина, за жизнь которого врачи боролись до последнего. Мои искренние соболезнования родным", - написал Труханов. 

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Во время обстрела города произошел пожар во дворце студентов "Одесской юридической академии". В частности, как рассказал глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчу, террористы для ударов применили ракеты со шрапнелью.

По состоянию на 30 апреля, по словам главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера, 23 пострадавших проходили лечение в медицинских учреждениях.

Позже генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил информацию о применении террористами кассетных боезарядов. По его словам, металлические фрагменты и обломки ракет обнаружили в радиусе 1,5 километра.

Подробнее об ударе по Одессе - в материале РБК-Украина.

 

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