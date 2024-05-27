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Обстріл "Епіцентра" в Харкові: 5 людей залишаються безвісти зниклими

Понеділок 27 травня 2024 12:50
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Обстріл "Епіцентра" в Харкові: 5 людей залишаються безвісти зниклими Фото: наслідок удару по "Епіцентру" у Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок нещодавнього удару російських терористів по "Епіцентру" у Харкові 5 людей залишаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з оновленими даними, станом на зараз відомо:

  • кількість загиблих зросла до 16 людей;
  • поранення внаслідок обстрілу отримали 45 осіб;
  • 5 людей залишаються безвісти зниклими.

Обстріл Харкова 25 травня

25 травня російські терористи завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де у той момент перебували люди, а також персонал. Пізніше ворога повторно вдарив по Центральному парку міста.

Коментуючи ворожі обстріли президент Ради Європейського союзу (ЄС) Шарль Мішель заявив, що Захід повинен терміново "просунутись до комплексного рішення" у питанні протиповітряної оборони Україні.

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба також звернувся до партнерів України й назвав їм два способи запобігання таким ударам.

Усі подробиці обстрілу гіпермаркету й міста - в матеріалі РБК-Україна.

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