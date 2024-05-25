Росіяни повторно обстріляли Харків: удар був по Центральному парку
Російські окупанти знову обстріляли Харків. Цього разу удар прийшовся по Центральному парку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
"Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - заявив Терехов.
Оновлено о 17:52.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону заявив, що станом на зараз постраждалих немає.
"Був ще один удар. По центральному парку. Наразі, за нашими даними, постраждалих там немає. Але ця інформація перевіряється", - сказав він.
Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні не одноразово в місті пролунали вибухи. Попередні удари відбулись близько 16 години вечора.
Як повідомив Терехов, за попередніми даними, росіяни влучили в будівельний гіпермаркет. Відомо про 24 постраждалих та кількох загиблих. Детальніше по удар та наслідки в матеріалі РБК-Україна.
На даний удар відреагував президент України Володимир Зеленський.
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