Обстрел "Эпицентра" в Харькове: 5 человек остаются без вести пропавшими

В результате недавнего удара российских террористов по "Эпицентру" в Харькове 5 человек остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно обновленным данным, по состоянию на данный момент известно:

количество погибших возросло до 16 человек;

ранения в результате обстрела получили 45 человек;

5 человек остаются без вести пропавшими.

Обстрел Харькова 25 мая

25 мая российские террористы нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, где в тот момент находились люди, а также персонал. Позже враг повторно ударил по Центральному парку города.

Комментируя вражеские обстрелы, президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель заявил, что Запад должен срочно "продвинуться к комплексному решению" в вопросе противовоздушной обороны Украины.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба также обратился к партнерам Украины и назвал им два способа предотвращения таких ударов.

Все подробности обстрела гипермаркета и города - в материале РБК-Украина.